KPSS'de ilk gözaltı

T24

Isparta'da gözaltına alınan S, bugün Ankara'ya getirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözetim altında tutulan Saçi'nin, öğleden sonra Ankara Adliyesi'ne sevkedileceği öğrenildi.Baki S'nin ifadesi Savcı Sakınan tarafından alınacak. Öte yandan, ÖSYM'de önceki gün başlayan inceleme çalışmaları bugün de devam ediyor.YÖK Denetleme Kurulunca savcılık kanalıyla mahkemeden alınan karar doğrultusunda ÖSYM'nin Bilkent'teki ana hizmet binasında yürütülen çalışmanın bugünkü bölümü ÖSYM'nin mesai saatiyle birlikte başladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibinin çalışmalarının soruların hazırlandığı Test Geliştirme ve Araştırma bölümünde sürdüğü öğrenildi.