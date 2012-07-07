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KPSS'de dublör operasyonu; 40 gözaltı!

Yedi aydır sürdürülen soruşturma sonucu, sahte belge hazırlayan, başkasının yerine sınava giren çok sayıda kişi gözaltın alındı

07 Temmuz 2012 20:47

İzmir'in de aralarında bulunduğu 8 ilde 'KCK üyelerinin organize ettiği sınav çetesi' suçlamasıyla 40 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) ile birlikte polis 8 ilde operasyon başlattı. İddiaya göre, ’Joker’ olarak adlandırılan başarılı kişileri başkasının yerine 10-20 bin lira alarak sınava soktukları belirlenen KCK bağlantılı çeteye karşı İzmir , İstanbul , Diyarbakır , Ankara , Hakkari, Batman , Gaziantep ve Mardin’de polis çalışma yaptı. Daha önceden belirlenen kişiler, sahte belgelerle sınava girmek isterken suçüstü yakalandı.

Turaç Top'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yedi aydır sürdürülen soruşturma sonucu, sahte belge hazırlayan, başkasının yerine sınava giren, parayla yerine sınava başkasını sokan, buna izin veren aralarında araştırma görevlileriyle sınav sorumlularının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre polis, operasyonun sürdüğünü, gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi. PKK 'nın bu yolla hem gelir sağladığı hem de devlet dairelerine sempatizanlarını sokmayı amaçladığı iddia edildi. Aynı çetenin LYS’de de faaliyet gösterdiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi.

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