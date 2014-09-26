KPSS güvenliği için 55 bine yakın kamera kayıtta olacak

ÖSYM Başkanı Ali Demir, adayların ön lisans düzeyinde 27 Eylül Cumartesi, ortaöğretim düzeyinde ise 28 Eylül Pazar günü sınava gireceklerini hatırlattı. 3 milyona yakın adayın katılacağı sınavların sorunsuz olarak yürütülebilmesi amacıyla, hazırlık çalışmalarının ÖSYM merkezinde oluşturulan sınav koordinasyon kurulu tarafından masaya yatırıldığını ifade etti.

'Her türlü önlemi aldık'

Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile matbaa yöneticisi, sınav hizmetlerinden sorumlu birim yetkilileriyle toplantı yapıldığını kaydeden Demir, "Toplantı sonrasında tüm hazırlıkları yaptık. Sınav binalarının hazır olması için girişimleri tamamladık ve sınavların sorunsuz yürütülebilmesi, sağlıklı bir sınav ortamının oluşturulması için her türlü önlemi aldık. Endişe edilecek herhangi bir durum yok. Adayların huzur ve sükunet içerisinde sınava girmelerini bekliyoruz" dedi.

Demir, KPSS'nin yapıldığı tüm illerde de il koordinasyon kurullarının oluşturulduğunu ve gerekli toplantıların yapıldığını söyledi. İllerde toplanan sınav koordinasyon kurullarında, pazar yerleri ile inşaat alanlarında oluşabilecek gürültünün önlenmesi amacıyla da belediyelerle ilgili yazışmaların yapılması kararının alındığını ifade eden Demir, il sınav koordinasyon kurullarında alınan tüm kararların ilçe sınav koordinatörlerine de tebliğ edildiğini ve uygulanacağını belirtti.

Sınav günleri nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını anımsatan Demir, Milli Eğitim Bakanlığında yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında çok sayıda okulun ya isminin ya da yerinin değiştiğini anımsatarak bu konuda da il koordinasyon kurullarının gerekli önlemleri aldığını söyledi.

ÖSYM Başkanlığında ise sınav günü yaklaşık 40 kişilik bir grubun görev yapacağını belirten Demir, şunları kaydetti: "Sınav günü, bina girişlerinde görevliler dahil herkesin üst araması uygulamasına devam edilecek. Sorunların çözümü amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'de oluşturulacak sınav masaları aktif olarak çalıştırılacak ve işbirliği halinde çözümler üretilecek.

Sınav günü 55 bin kamera kayıtta olacak

Bu sınavın çok büyük bir aday kitlesi var. KPSS'ye önlisans düzeyinde 827 bin 230, ortaöğretim düzeyinde 1 milyon 828 bin 53 olmak üzere 2 milyon 655 bin 283 aday girecek. Sınavlar 9 bin 157 bina ve 136 bin 726 salonda gerçekleştirilecek. Sınavlarda 362 bin 366 sınav görevlimiz, 35 bin 189 da güvenlik görevlisi çalışacak. Güvenlik önlemlerinden taviz vermemek adına yine saate ayarlı kamerayla sınav salonlarında kayıt yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda KPSS önlisansta 17 bin 570, ortaöğretimde ise 37 bin 326 olmak üzere 54 bin 896 kamera kullanacağız."