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Eğitim

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek

28 Aralık 2018 18:57

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), KPSS puanına göre ,bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

KPSS 2018/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

 

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