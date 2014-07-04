KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Radikal'deki haberde 2014 yılı başından itibaren ÖSYM aday kayıt sisteminde, adaylara aynı düzeyde birden fazla eğitim bilgisi bildirme fırsatı verildi. Bu yerleştirme döneminde de ilk kez aynı düzeyde birden fazla eğitimi olan adaylara eğitimlerinin her birinden tercih yapma fırsatı sağlandı.

MEB’den kontenjan tablosu

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması çercevesinde tercihlere esas kontenjan tablolarını yayımladı.

İl ve ilçe bazında, fen ve sosyal bilimler, Anadolu, çok programlı Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ve Anadolu imam hatip liseleri ile özel okulların kontenjanları, yüzdelik dilimleri ile pansiyon bilgilerini içeren, tercihlere esas kontenjan tabloları Bakanlık tarafından e-okul üzerinden yayımlandı.

E-okul sayfasında yer alan açıklamada, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) ilişkin açıklamaya da yer verildi. Buna göre, Yerleştirme Esas Puanına (YEP) ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanacak.

Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmayacak. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilecek.2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarına YEP ile öğrenci yerleştirileceğinden PYBS’ye başvuran öğrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak değerlendirilecek. Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleriyle 15 Eylül saat 17.00’ye kadar müracaat edecek. PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne belgeleriyle 30 Eylül saat 17.00’ye kadar başvuracak.