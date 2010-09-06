KPSS ve TUS sınavları ertelendi

T24 - Kopya skandallarını görüşen ÖSYM ve YÖK, 26 Eylül tarihindeki KPSS ve 18-19 Eylül tarihlerindeki TUS sınavlarının ertelenmesine karar verdi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yürütme Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıdan yeni kararlar çıktı.



Gün boyu süren toplantıdan sonra ÖSYM Yürütme Kurulu üyeleri YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'la biraraya geldi.



Görüşmenin sonucunda ise 26 Eylül'deki KPSS ön lisans ile 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ertelenmesine karar verildi. Ertelemeyle ilgili resmi açıklama yarın YÖK tarafından yapılacak.



KPSS ve TUS'un ertelenmesi diğer sınavların da tarihlerinde değişiklik yapılacağı anlamına geliyor.





