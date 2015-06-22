KPSS tercihleri başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 1 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların yer aldığı KPSS-2015/1 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

KPSS-2015/1 tercih kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor.

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 5-6 Temmuz 2014 ve 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2014 -KPSS lisans ve 2014-KPSS ortaöğretim/ön lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatılmayacak. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklar.

Tercih kılavuzu için tıklayın.