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Eğitim

KPSS tercih tarihleri belli oldu

25 Aralık 2020 11:59

KPSS-2020/2 Merkezi Yerleştirme tercihleri 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında alınacak.

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