KPSS tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2018/1 sonuçları açıklandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercihte bulunan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.

Edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

KPSS 2018/1 lisans alanındaki kadrolar

Memur, Mimar, Antrenör, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Kütüphaneci, Programcı, Avukat, Bilgisayar işletmeni, Sekreter, Hemşire, Psikolog, Veteriner Hekim, Çözümleyici, Fizikçi, Kimyager, Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Grafiker, İcra Memuru, İstatistikçi, Müze Araştırmacısı, Apron Memuru, Arff Memuru, Veteriner, Biolog.

KPSS 2018/1 önlisans alanındaki kadrolar

Sağlık Teknikeri, Memur, Şoför, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Aşçı, Laborant, Programcı, Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hemşire, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İcra Memuru, Anbar Memuru, Arff Memuru, Teknik Ressam, Muhasebeci, Orman Muhafaza Memuru.

KPSS 2018/1 ortaöğretim alanındaki kadrolar

Hayvan Bakıcısı, Teknisyen, Şoför, Kaloriferci, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Vagon Teknisyeni.