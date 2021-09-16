KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ağustos ayında gerçekleşmişti. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2021 KPSS lisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edildi.

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu.

Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara