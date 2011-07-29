T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS sonuçları açıklandı

Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için düzenlenen 2011 KPSS sonuçları...

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için düzenlenen 2011 KPSS sonuçları açıklandı. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sınavla ilgili madde analizleri ve uzman raporlarının sonuçlarına göre; ÖSYM Yönetim Kurulunca; 9 Temmuz 2011 Cumartesi sabah uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Genel Kültür alt alan testinin ana soru kitapçığındaki 38. sorunun doğru cevap seçeneğinin A yerine C olarak düzeltilerek değerlendirildiği kaydedildi.


3 soru iptal edildi

10 Temmuz 2011 Pazar günü öğleden sonra uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testinde yer alan İstatistik alt alan testinin ana soru kitapçığındaki 12. ve 26. sorular ile Uluslararası İlişkiler alt alan testinin 21. sorusunun iptal edilmesine, değerlendirme işleminin ise söz konusu testlere cevap veren tüm adayların soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek yapılmasına karar verildiği bildirildi.

2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına ait cevap kâğıtlarının görüntüleri,bugün saat 14.00’den itibaren erişime açılacak.

Sınavlara giren adaylar kendi cevap kâğıtlarının görüntüsünü, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24