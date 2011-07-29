T24 - Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için düzenlenen 2011 KPSS sonuçları açıklandı. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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Sınavla ilgili madde analizleri ve uzman raporlarının sonuçlarına göre; ÖSYM Yönetim Kurulunca; 9 Temmuz 2011 Cumartesi sabah uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Genel Kültür alt alan testinin ana soru kitapçığındaki 38. sorunun doğru cevap seçeneğinin A yerine C olarak düzeltilerek değerlendirildiği kaydedildi.3 soru iptal edildi
10 Temmuz 2011 Pazar günü öğleden sonra uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testinde yer alan İstatistik alt alan testinin ana soru kitapçığındaki 12. ve 26. sorular ile Uluslararası İlişkiler alt alan testinin 21. sorusunun iptal edilmesine, değerlendirme işleminin ise söz konusu testlere cevap veren tüm adayların soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek yapılmasına karar verildiği bildirildi.
2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına ait cevap kâğıtlarının görüntüleri,bugün saat 14.00’den itibaren erişime açılacak.
Sınavlara giren adaylar kendi cevap kâğıtlarının görüntüsünü, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.