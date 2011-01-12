KPSS sınav tarihleri açıklandı

T24 - A Grubu ve öğretmenlik kadroları için düzenlenen KPSS 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılacak.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya bağlı Devlet Personel Başkanlığının (DPB) ÖSYM Başkanlığıyla birlikte yaptığı çalışmalar sonucu 2011 yılına ait sınav ve yerleştirme takvimi belirlendi.



Buna göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için 9-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında başvurular alınacak, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde sınav yapılacak.



B Grubu için 2011 yılı yerleştirme takvimi de açıklandı.



KPSS 1. yerleştirme için DPB, 1 Mart-8 Nisan 2011 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplayacak, 9 Mayıs 2011'de kadrolar ÖSYM başkanlığına gönderilecek, 30 Mayıs-8 Haziran 2011 tarihleri arasında ise ÖSYM başkanlığı tercihleri alaca.



KPSS 2. yerleştirme için ise DPB, 5 Eylül-30 Eylül 2011 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarından talepleri toplayacak, kadrolar 24 Ekim 2011'de ÖSYM Başkanlığı'na gönderilecek, ÖSYM Başkanlığı 21-30 Kasım 2011'de tercihleri alacak.





