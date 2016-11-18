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Eğitim

KPSS ortaöğretim sınavının saati değişti

"Sınav için erken saatte sınav yerinde olmalarını tavsiye ediyorum"

18 Kasım 2016 20:31

 ÖSYM, 20 Kasım 2016 tarihinde uygulanacak olan KPSS ortaöğretim oturumunun başlama saatinin 10.00 olarak değiştirildiğini duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir "Bu sınav ÖSYM tarihinin en büyük sınavı olacak" derken "Trafik yoğunluğunu göz önüne alarak sınavın saatini 09.30'dan 10.00'a aldık dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir "Bu sınav ÖSYM tarihinin en büyük sınavı olacak" derken "Trafik yoğunluğunu göz önüne alarak sınavın saatini 09.30'dan 10.00'a aldık. Ama hem görevlilere hem adaylara şunu söylemek isterim. O saatlerde daha önceki olağan trafiği düşünerek yola çıkanlar geç kalabilir, sınava yetişemeyebilir, mağdur olabilir. Dolayısıyla trafik durumunun dikkate alınması gerekir. Bunu özellikle adaylara duyurmak isterim. Sınav için erken saatte sınav yerinde olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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