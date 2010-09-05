-KPSS OPERASYONU GENİŞLİYOR ADANA (A.A) - 05.09.2010 - Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 37 olduğu bildirildi. Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Z.K. adlı şahsın etrafına topladığı C.K, A.Ç, M.K. ve H.A. adlı şahıslarla suç örgütü oluşturarak ''resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık'' yaptığı şeklindeki bilgiler alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca bir çalışma başlatıldığı ve 4 Eylül 2010 tarihinde Adana dahil toplam 10 ildeki 45 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar icra edildiği belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 25'i Adana'da, 12'si diğer illerde olmak üzere toplam 37 kişinin yakalandığı kaydedildi. Adı geçen suç örgütünün, para karşılığı kendi yerlerine sınava girilmesini isteyen adaylara Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Beden Eğitimi Yetenek Sınavı ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarını kazandırma vaadinde bulunduğu, örgüt elemanları vasıtasıyla anlaşma sağlanan adaylara sahte kimlik belgeleri ve evraklar tanzim ederek resmi işlemleri tamamladığı belirtildi. Suç örgütünün, şehir merkezinde öğrenci evleri kiralayarak örgüt elemanlarının ders çalışmalarını sağladığı, özel dersler aldırarak sınavlara hazırladığı, sınavlara girecek örgüt elemanlarının kırtasiye ihtiyaçlarını ve sahte evraklar tanzim edilirken gerekli olan resmi mühür ve sınav belgelerinin birer suretinin para karşılığı irtibatlı oldukları kamu görevlileri aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından temin ettiği de tespit edildi. Açıklamada, Adana'da son yapılan LYS, KPSS, AÖL sınavı ile Beden Eğitimi Yetenek Sınavına 9 örgüt elemanının toplam 11 asıl adayın yerlerine sınava girdiklerinin de belirlendiği kaydedildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgularının sürdüğü belirtildi. -''YAKALANACAK KİŞİ SAYISI ARTABİLİR'' Adana Valisi İlhan Atış, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, ''Soruşturma sonucunda yakalanacak kişi sayısının artacağını düşünüyoruz. Umuyorum ki bu tip operasyonlar, bu tarz davranış ve tavırlar için engelleyici olsun'' dedi. Vali Atış, gözaltına alınanlardan 25'inin Adana, 12'sinin ise diğer kentlerde gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiğini bildirdi. Bir gazetecinin operasyonun Ankara'daki soruşturma ile bir ilgisinin olup olmadığı yönündeki sorusuna Vali Atış, ''Ona Cumhuriyet savcımız bakacak. Varsa bağlantı Cumhuriyet savcımız bağlantıyı kuracaktır. Dolayısıyla adliyenin yetkisine giren konuyla ilgili bilgi vermek istemiyorum'' yanıtını verdi.