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KPSS öncesi ÖSYM, MİT'e matbaaları inceletti

KPSS soruların sızdırıldığı iddiasıyla ertelediği sınavları yapmaya başlayan ÖSYM, sınav soruları basılmadan önce matbaada MİT uzmanlarına arama yaptırd

25 Ekim 2010 03:00

T24 - Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiasıyla ertelediği sınavları yapmaya başlayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav soruları basılmadan önce matbaada Ankara Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) uzmanlarına arama yaptırdı.

ÖSYM'nin ertelediği sınavlardan ilkini dün Ankara'da gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde daha ileri seviyede Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adayların katıldığı “Sonbahar Dönemi Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı” (YDUS), alınan yeni güvenlik önlemleri eşliğinde yapıldı.

Sınavın soru kitapçıklarının basıldığı Bilkent'teki matbaa “akademik hakem ve şahitlerin” 24 saat gözetimi altında tutuldu. Her türlü uzaktan erişimi engelleyici sistemlerle donatılan matbaa, kapalı döneme girmeden önce Ankara Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı uzmanlarınca kontrol edildi.

ÖSYM'nin bundan sonra gerçekleştireceği tüm sınavlarda aynı güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan, soruların sızdırıldığı kanaatiyle iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Ekim Pazar günü yapılacak.

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