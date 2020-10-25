KPSS ön lisans sınavı başladı

KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Saat 10.00 itibariyle sınav yerlerine alımın kapandığı sınavda adaylar, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek sınava alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylara okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı. Sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 120 soru yöneltilirken, soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. Okul kapılarının kapanmasına dakikalar kala adayların koşarak geldiği görüldü.