KPSS'de ilk oturum yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ‘Genel Kültür-Genel Yetenek’ bu sabah yapıldı.

95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek’ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.

Kars’ta Koronavirüs testi pozitif çıkan 66 aday, ayrı bir binada sınava alındı. Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.