-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ SINAVI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan eğitim bilimleri testi sınavı sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınava, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da 278 bin 47 aday katıldı. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem ve silgi bulunan kutular dağıtıldı. Sınavda eğitim bilimleri testini cevaplamaları için adaylara 150 dakika süre verildi. Öğretmen olarak atanmak isteyen adayların zorunlu olarak katıldığı sınavda, eğitim psikolojisi, program geliştirme ve öğretim ile rehberlik konularında sorular yöneltildi. KPSS sınavı, yarın yapılacak üçüncü ve dördüncü oturumlarla sona erecek.