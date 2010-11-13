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Yaşam

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINDA HATALI SORU İDDİASI ANKARA (A.A)

13 Kasım 2010 16:01

-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINDA HATALI SORU İDDİASI ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı İlker Yücel, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda sorulan 9 sorunun cevabının hatalı olduğunu iddia etti. Yücel, TGB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de sınavların artık sağlıklı yapılamaz hale geldiğini öne sürdü. 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının cevaplarının hatalı olduğuna yönelik TGB'ye çok sayıda öğrencinin bildiride bulunduğunu belirten Yücel, ''Bunun üzerine TGB olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlilerine başvurduk. Öğrendik ki kendilerine de çok sayıda başvuru yapılmış. Prof. Dr. Dilek Gözütok'un başında bulunduğu öğretim üyeleri, soru ve cevapları inceleyerek birçok sorunun cevabında hata bulmuşlar'' diye konuştu. Şu ana kadar sınavdaki 1, 6, 7, 15, 16, 21, 24, 28 ve 33. soruların cevaplarının hatalı olduğunun tespit edildiğini ileri süren Yücel, ''Gece gündüz demeden aylarca sınava hazırlanan arkadaşlarımızın hakkını kim koruyacak? YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, KPSS sorularının çalınmasının ardından bütün sorumluluğu ÖSYM Başkanı'nın üzerine yıkarak konuyu kendi üzerinden atmıştı. Peki şimdi sorumluluğu kimin üzerine atacak? YÖK Başkanı derhal istifa etmelidir'' dedi. 

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