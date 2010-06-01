KPSS başvuruları başladı

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2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a başvurma işlemleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin ve belirli ortaöğretim kurumlarının açacakları başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak.





Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday bilgi formuna, başvurma süresi için de ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Ayrıca kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.





"2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzu"nda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.





Sınav, 26 Eylül 2010 tarihinde yapılacak.