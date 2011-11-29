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Yaşam

KPDS'de hata bulunmadı ANKARA (A.A)

29 Kasım 2011 15:54

-KPDS'de hata bulunmadı ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - ÖSYM'den, ''KPDS'deki bazı soruların hatalı olduğu'' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, soruların alanda uzman bilimsel heyet tarafından incelendiği ve herhangi bir hatanın bulunamadığı bildirildi. Açıklamada, internette bazı forum sayfalarında ve belli bir kesim tarafından kamu kuruluşlarına ve yetkililerine gönderilen elektronik iletilerde, ''2011-KPDS Sonbahar Dönemi sorularının bazılarının yanlış olduğu ve soruların iptal edilmesi gerektiği''nin ileri sürüldüğü belirtildi.  Söz konusu sınavda 37., 52., 64., 68., ve 71. soruların hatalı olduğu, soruların iptal edilmesi ya da doğru cevap seçeneğinin değiştirilmesi gerektiği savının, ''basına ve kamuoyuna pompalanmaya çalışıldığı'' ifade edilen açıklamada, soruların hatalı olduğuna dair iddia ortaya atanların, kamu kuruluşlarına mail gönderenlerin sınava girmiş adaylar olmadığı belirtildi.  Açıklamada, ''Diğer sorular yanında 37., 52., 64., 68., ve 71. sorular tekrar alanda uzman bilimsel bir heyet tarafından incelenmiş, sorularda herhangi bir hata bulunamamıştır. Adayların bu türden asılsız iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz'' ifadesi kullanıldı.

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