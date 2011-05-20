-KPDS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 22 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavda, 80 soru bulunacak ve sınav 3 saat sürecek. ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda alınan güvenlik önlemleri, bu sınavda da devam edecek.