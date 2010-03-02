'Kozmik odadan bilgi sızdıranlar cezalandırılamalı'

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İtiraz adilekçesi: Kozmik odadan bilgi sızdıranlar cezalandırılmalı

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatları Celal Ülgen, İsmail Tepecik ve Hüseyin Ersöz, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek hazırladıkları 13 sayfalık dilekçeyi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.Ülgen adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemeye sundukları dilekçede ''kozmik oda''daki aramaya değindiklerini belirterek, bu odadan 2003 yılı ya da sonrasında bilgi kaçırıldığı ve bilgi sızdırıldığının artık açık ve kesin olduğunu savundu.Ülgen, hukuk devletinin çerçevesi içinde yargının bağımsızlığına inanarak, yargıya başvurduklarını ifade etti.Bir basın mensubunun ''Çetin Doğan'ın morali nasıl, durumu nasıl?'' diye sorduğu Ülgen, ''Son derece iyi. Dimdik ayakta. Kendisine güveniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanlış bir şey yapmadığına inanıyor. Tek sıkıntı şu, bir orgeneral hayatının büyük çoğunluğunu ülkesi için adamış, sıkıntılar çekmiş. Bu kişiyi siz emeklilik döneminde tam dinleneceği, eşiyle çocuklarıyla zaman geçireceği bir dönemde alıyorsunuz, hiç gereği yokken dört duvar arasına koyuyorsunuz. Bunun hukuk ve insanlıkla bir bağı yoktur. Üzüntümüz bu yönde'' dedi.Ülgen, müvekkilinin Silivri Cezaevi'nde emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ile kaldığını belirtti.Ülgen, ''kozmik odadan belge çalındığı'' iddiasıyla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bir soru üzerine de verdikleri dilekçede bu olayın irdelenmesini istediklerini söyledi.Ülgen, ayrıca bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, ''Kozmik odada bilgiyi sızdıran da bu bilgilerin üzerine sahte balyoz hareketiyle ilgili hayali ürünleri katan kişi aynı olmasa bile suçludur. Bir ülkede kendi uçağını düşürmek ve kendi camilerini bombalamak yönünde plan hazırlamak aşağılık bir davranıştır. Ancak böyle olmadığı halde birilerine bu suçu atmak da daha aşağılık bir davranıştır'' diye konuştu.Ülgen, başka bir soru üzerine de Genelkurmay Başkanlığı ile Çetin Doğan emekli olduğu için bir ilişki kuramayacaklarını dile getirerek, ''Genelkurmay Başkanlığı umarım bir araştırma yaparak bilgi sızdıranları tespit eder ve bütün Türkiye bunu görür. Birçok emekli general, albay, muvazzaf subaylar haksız yere suçlandı. Yargısız infaza tabi tutuldu. Bu yargısız infazın hesabını hukuksal yollardan sorarız'' dedi.Bazı kişilere sorgu sırasında ''Çetin Doğan cuntasıyla çalıştınız mı?'' şeklinde sorular sorulduğu belirtilen Ülgen, ''Öyle bir tutanak elimize geçerse 'Çetin Doğan cuntası' diye, savcı ya da polis soru sorduysa öyle bir laf kullanılmışsa bu kurumu aşar. Kişilik kabahatine dönüşür. Gidilebilecek yere kadar gideriz. Bunu sorarız. Tazminat veya ceza davası açarız. Anayasamızda masumiyet ilkesi diye bir ilke vardır. Kim sorgu sırasında bu ilkeyi aşarsa bunun hesabını vermek zorunda kalır'' şeklinde konuştu.Ülgen, dilekçelerinde Doğan'ın sağlık sorunları ve rahatsızlığı nedeniyle değil, bihakkın tahliyesini istediklerini vurguladı.Avukatlar Celal Ülgen, İsmail Tepecik, Hüseyin Ersöz, Barış Tepecik ve Serkan Günel tarafından hazırlanan dilekçede, ''kozmik odadan 2003 yılında ya da daha sonrasında bilgi sızdırıldığının ortada olduğu, bu bilgiler baz alınarak üstüne yeni senaryolar ve iğrenç planlar eklendiği'' ileri sürüldü.Dilekçede, ''Hem kozmik odadan bilgi sızdıranlar ve hem de bu eklemeleri yaparak müvekkilimizin ve diğer sanıkların mağdur olmalarına neden olanlar mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu soruşturmayı ivedi bir biçimde yapmalı ve sorumluları basına açıklamalıdır'' denildi.Dilekçenin sonunda, Doğan hakkındaki tutuklama tedbirinin kaldırılarak, serbest bırakılması istendi.Bu arada, soruşturma kapsamında tutuklanan Tümamiral Semih Çetin'in de tutukluğuna itiraz edildiği öğrenildi.