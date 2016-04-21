'Kozmik Oda' davasında 2 polise 5 ay hapis cezası!

Mahkeme, dönemin Seferberlik Bölge Başkanı Yusuf Akal’ın avukatı ile yaptığı telefon görüşmesini dinleyen, yasaya rağmen bu görüşmeleri imha etmeyen iki polise ‘verileri yok etmeme’ suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla 2009 yılında başlatılan ‘Kozmik Oda’ soruşturması 6 yıl aradan takipsizlik ile sonuçlanmıştı. Soruşturma dosyasında yapılan incelemeler sırasında, şüpheliler arasında bulunan dönemin Seferberlik Bölge Başkanı Emekli Albay Yusuf Akal’ın avukatı ile yaptığı 8 telefon görüşmesinin dinlenerek, ‘tape’ haline getirildiği anlaşıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Savcılık, Akal ile avukatının arasındaki görüşmelerin CMK’nın 135/3. maddesindeki, “Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde alınan kayıtlar derhal yok edilir” düzenlemesine aykırı olarak kaydedildiği ve imha edilmediği gerekçesiyle, TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis hakkında ‘verileri yok etmeme’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davanın karar duruşması, 16 Mart tarihinde 28 Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli olan sanık polisler İbrahim Fıçıcı ve Mahmut Şahin’e, ‘Verileri yok etmeme’ suçundan 6’şar ay hapis cezası verdi. Sanık polislerin cezasına iyi hal indirim yaparak 5 aya indiren mahkeme heyeti, verilen hapis cezalarını da erteledi.