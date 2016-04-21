T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kozmik Oda' davasında 2 polise 5 ay hapis cezası!

2 polise 5 ay ceza verildi

21 Nisan 2016 14:25

Mahkeme, dönemin Seferberlik Bölge Başkanı Yusuf Akal’ın avukatı ile yaptığı telefon görüşmesini dinleyen, yasaya rağmen bu görüşmeleri imha etmeyen iki polise ‘verileri yok etmeme’ suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla 2009 yılında başlatılan ‘Kozmik Oda’ soruşturması 6 yıl aradan takipsizlik ile sonuçlanmıştı. Soruşturma dosyasında yapılan incelemeler sırasında, şüpheliler arasında bulunan dönemin Seferberlik Bölge Başkanı Emekli Albay Yusuf Akal’ın avukatı ile yaptığı 8 telefon görüşmesinin dinlenerek, ‘tape’ haline getirildiği anlaşıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Savcılık, Akal ile avukatının arasındaki görüşmelerin CMK’nın 135/3. maddesindeki, “Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde alınan kayıtlar derhal yok edilir” düzenlemesine aykırı olarak kaydedildiği ve imha edilmediği gerekçesiyle, TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis hakkında ‘verileri yok etmeme’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davanın karar duruşması, 16 Mart tarihinde 28 Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli olan sanık polisler İbrahim Fıçıcı ve Mahmut Şahin’e, ‘Verileri yok etmeme’ suçundan 6’şar ay hapis cezası verdi. Sanık polislerin cezasına iyi hal indirim yaparak 5 aya indiren mahkeme heyeti, verilen hapis cezalarını da erteledi.

ETİKETLER

kozmik odabülent arınçsuikast

İlgili Haberler

Kozmik Oda soruşturmasını yürüten savcı ve hâkimlerin açığa alınması talep edildi

HSYK'nın, müfettişin bu talebini bugün gündeme alması bekleniyor

Kozmik Oda soruşturmasını yürüten 5 hâkim ve 1 savcı açığa alındı

Savcı Şadan Sakınan ile hakim Hasan Şatır hakkındaki tedbir talebi ise reddedildi

Yeni Şafak: 'Kozmik Oda'da arama yapan Yargıtay üyesine soruşturma

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, olayı araştırmak ve soruşturmayı yapmak üzere kıdemli ceza dairesi üyelerinden birini görevlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24