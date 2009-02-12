‘Kozmetiklerde tanınmış markaları tercih edin’

Miray Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Ünler, menşei bilinmeyen ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit unsuru olduğunu belirtti.



Ünler, yaptığı yazılı açıklamada, kozmetik sektöründe, uluslararası kabul gören standartlara aykırı üretilen ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Tanınmış markaların tercih edilmesini öneren Ünler, standart dışı kozmetik ürünlerinin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit unsuru olduğunu kaydetti.



Ünler, firmalarının Ar-Ge departmanında sürekli literatür çalışması yapıldığını kaydederek, şu bilgilere yer verdi:



"ABD'deki ve AB'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve oradaki gelişmeleri genelde ulusal mevzuatta yer almadan çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Seçilen özel ham madde nedeni ile ürünlerimiz piyasada bulunan birçok ürüne göre daha maliyetli oluyor, ancak bu sayede insan sağlığına zararlı olmayan bir yapıda tüketiciye ulaştırılıyor."



Miray Kozmetik'in, ulusal bazda yaygınlığını büyük ölçüde tamamlayarak, uluslararası arenaya girmiş bir firma olduğunu anlatan Ünler, şöyle devam etti:



"Kozmetik ürünlerde tüketicilerin ham maddeleri ve ürünün içeriğini çok fazla bilmeleri mümkün değildir. Bu yüzden tanınmış markaları tercih etmeleri lazım. Özellikle ıslak havlu ve sıvı sabunlarda içeriğe çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Sıvı sabunda yanlış koruyucu kullanıldığında olumsuz dermatolojik etki yapabilir. Özellikle formaldehit içermeyen sabunların tercih edilmesini öneriyorum. Islak mendillerde de ucuz ürünlerin kullanılmasını önermiyorum."



(AA)

