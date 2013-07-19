Kozmetik ve tıbbi ürünlerde zararlı sonuçlar belirlendi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2013'ün ilk yarısında 325 kozmetik ürünü denetledi. Yapılan denetimler sonucunda 20 üründe, küf ve maya sayısı ile mikrop miktarının kabul edilebilir seviyelerin üzerinde olduğu tespit edildi. İnsülin iğnesi, gebelik önleyici spiral, maske ve idrar torbası gibi 11 kalem ürün ise güvensiz olarak belirtildi



Hürriyet.com.tr'de çıkan habere göre: Zayıflama kreminde küf ve maya sayısı; el sabunu, gül kremi, gül suyu, salyangoz kremi, kil maskesi, bebe şampuanında mikrop tespit edildi.

Kozmetikte 1 milyon 975 lira ceza kesildi

İnsülin iğneleri, steril maske, idrar torbalarında standart dışı unsurlar ile geçersiz sertifikalar görülürken; gebelik önleyici rahim içi aracın sertifikasız olarak piyasaya sürüldüğü anlaşıldı. Bazı ürünlerin de hiç bir sertifika olmaksızın satıldığı ortaya çıktı.



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tüm bu denetim sonucu, tamamı Türk olan kozmetik üreticisi firmalara 1 milyon 975 lira; tıbbi cihaz denetimiyle ilgili de 238 bin lira ceza kesti.

Kozmetiğe dikkat edilmeli

Kurum yetkilileri, vatandaşları özellikle kozmetik ürünler konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor. İşte denetim sonucu mikroplu, küflü, sertifikasız oldukları gerekçesiyle ceza alan firmalar:

- BİOMİNERA NATUREL BİYOLOJİK ZAYIFLAMA SİSTEMLERİ TERMOAKTİF KREM

- CEVHER SIVI EL SABUNU KIR ÇİÇEKLERİ

- GÜLSARAYI GÜL KREMİ, 150 ML

- GÜLSARAYI GÜLSUYU SENTETİK, 380 ML

- GÜLSARAYI EL VE VÜCUT LOSYONU WİTH ALOE VERA & JOJOBA HAND& BODY LOTİON, 200ML

- GÜLSARAYI SALYANGOZ KREMİ SNAİL CREAM, 50 ML

- GÜLSARAYI GÜLSUYU SENTETİK, 220 ML

- GÜLSARAYI GÜL KREMİ,100 ML

- GÜLSARAYI GÜLSUYU SENTETİK, 380 ML

- GÜLSARAYI GÜL KREMİ ROSE CREAM, 100 ML

- FLOREST AYNI SEFA ÖZLÜ KREM

- Anka Body Kil Kil Maske Clay Mask Normal Ciltler İçin 15ml.

- Anka Nanoteknoloji Vücut Terapi Çamuru Body Terapy Mud 150 ml.

- YU&DALİ SAÇ GÜÇLENDİRİCİ BAKIM SPREYİ 3x60 ML

- ROSELLA ÜZÜM EKSTRAKTI & VİTAMİN E FACE CLEANİNG MİLK YÜZ TEMİZLEME SÜTÜ 125ml.

- JEOCLAY YÜZ MASKESİ (PEELİNG) 300 ml

- FUJİ BABY SHAMPOO

- ZERDALİ BEYAZ KİL 500gr

- MOLİVA HERBAL NATUREL SHAMPOO WİTH MANGO



Türkiye, Çin, Brezilya ve İsviçre menşeili 11 tıbbi ürün de 'güvensiz' olmadığı gerekçesiyle ceza aldı.