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Sağlık

Kozmetik ürünleri nasıl saklamalıyız?

Yapacağınız birkaç kurnaz hareketle makyaj malzemelerinizin ömrünü uzatmanız mümkün.

22 Şubat 2009 02:00

Kozmetik ürünleri, biz kadınlar için vazgeçilmez malzemelerdir. Ancak avuç dolusu paralar ödeyerek aldığımız bu ürünleri tamamen bitmeden atmak zorunda kalırız. Oysa, yapacağınız birkaç kurnazlıkla rujunuzu bitene kadar kullanabilir ya da maskaranızı kurumaktan kurtarabilirsiniz.

Bakım kremlerinin üzerlerinde son kullanma tarihi belirtilmemişse en fazla 30 ay saklanabilir. Peki bu süre içinde kreminizin bozulmasını nasıl önlersiniz? Çok basit; kreminizi buzdolabına koyarak.

Maskaranızın kurumasını nasıl önlersiniz?

Kurumaya başlayan maskaralar için, maskaranın fırçasına birkaç damla ılık su dökün ya da hint yağı damlatın. Böylece maskaranızın ömrünü uzatabilirsiniz.

Rujunuzu fırçayla sürün

Rujunuzu fırçayla kullanırsanız hem daha iyi sonuç elde edebilirsiniz hem de rujunuzu sonuna kadar kullanabilirsiniz.

Ojenizi sulandırın

Kuruyan oje şişelerinin içine birkaç damla koruyucu damlatarak ojeyi sulandırabilirsiniz. Böylece oje hem sulanmış, hem de güzel bir parlaklık kazanmış oluyor.

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