-KOZLUK BELEDİYE BAŞKANINA 7.5 YIL HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 20.10.2010 - Batman'da izinsiz bir gösteride grubun önünde yer aldığı iddiasıyla yargılanan Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Reşit Haşimi, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Haşimi katılmazken, avukatı Feride Laçin hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanık Haşimi'nin 6 Aralık 2009 günü terör örgütünün çağrısı üzerine Batman Belediyesi önünde toplanan grupta yer aldığı belirtildi. Toplanan grubun, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçtikleri, yasa dışı hale dönüşen gösteride grubun polisin uyarılarına rağmen dağılmadığı kaydedildi. Sanık Haşimi'nin söz konusu olaylara katılarak grubun önünde yer aldığı, terör örgütü lehine slogan atan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyan grubun içinde bulunarak destek verdiği ifade edilen mütalaada, sanığın izinsiz gösteriye katılıp örgütün amacına hizmet ettiği belirtildi. Sanık avukatı Laçin, iddia makamının mütalaasını katılmadığını belirterek, müvekkilinin örgütün çağrıları doğrultusunda hareket ettiğine dair dosyada bir delil bulunmadığını savundu. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından sanık Haşimi'nin TCK'nın ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.