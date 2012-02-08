Kozinoğlu MİT'e 'konuşmak' için mektup mu yazdı?

T24 - Silivri’de kuşkulu bir şekilde ölen Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım, “MİT’e avukatı aracılığıyla ’Konuşayım mı, konuşmayayım mı?’ diye yazı gönderdi. Cevap gelmedi. Bir mektup daha gönderdi, cevabı gelmeden kaybettik” dedi.





Kozinoğlu’ndan MİT’e 2 sır mektup İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından Hasan Ataman Yıldırım, cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ilginç bir iddia öne sürdü. Vatan gazetesinin haberine göre; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki küçük salonda görülen duruşmada söz alan tutuklu sanık Yıldırım, “Odatv davası” kapsamında yargılanırken 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kaldığını hatırlatarak, “Kozinoğlu, tutuklanması ile ilgili süreci anlattı. Kozinoğlu, Afganistan’da iken bir CIA ajanının kendisine ’Türkiye’ye gitme, seni tutuklayacaklar’ dediğini söyledi” dedi.

MİT’e danışmış



Ancak buna rağmen Kozinoğlu’nun Türkiye’ye gelerek Savcı Zekeriya Öz’e ifade verdiğini söyleyen Ataman, “Mahkemeye sevk edilmek üzere evrak beklediği sırada bir yargıç gelerek Kozinoğlu’na ’Seni tutuklayacaklar’ demiş” diye konuştu. Kozinoğlu’nun, ’Mahkemede konuşayım mı?’ diye sorduğunu anlatan Ataman, şunları söyledi: ’Konuşsam devlet sırrı açıklamaktan suç olur, konuşmasam ben suçlu olurum’ diyordu. Sonunda MİT’e avukatı aracılığıyla ’Konuşayım mı, konuşmayayım mı?’ diye yazı gönderdi. Avukat, Kozinoğlu’nun mektubunu MİT’e göndermiş ama cevap gelmedi. Bir mektup daha gönderildi ama cevabı gelmeden kaybettik.”



MİT’in karakutusu olarak bilinen Kozinoğlu, 10 Mart 2011’de, hakim karşısına çıkmasına 13 gün kala hayatını kaybetti. Kozinoğlu’nun kalp krizi geçirerek öldüğü söylendi ancak otopside doku örneklerini inceleyen Adlì Tıp uzmanları ‘kalp krizi’ vakalarında rastlanan temel verileri tespit edemedi. Damarlarda darlık olduğu fakat bunun kriz geçirtecek kadar ciddi olmadığı ve herhangi bir kan pıhtısının damarları tıkamadığı görüldü. Bu da Kozinoğlu’nun ölümündeki ‘cinayet’ şüphelerini arttırdı.

Günlükleri inceleniyor



Bu arada Kozinoğlu’nun hapiste yazdığı günlüğüne Özel Yetkili Savcılar el koydu. Günlükle ilgili gizlilik kararı alan savcılar bunları aileye vermedi. İçeriği sır gibi saklanan günlükle ilgili inceleme sürüyor. Kozinoğlu, ölmeden önce Aydınlık’a, el yazısıyla uzun bir mektup göndermiş, bunun bir bölümü yayımlanmıştı.

‘Hayalet’ istihbaratçı



Tutuklandığı güne kadar flu bir vesikalık fotoğrafı dışında hiçbir görüntüsü olmayan Kaşif Kozinoğlu, “Hayalet” olarak tanınıyordu. 1976’da Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra TSK’da binbaşı rütbesine kadar yükseldi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalıştı, Bordo Bereli olarak tanınan özel kuvvetleri yetiştirdi. 1995 yılında kendi isteğiyle emekli olduktan sonra MİT’e girdi. Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan bölgesinde görev yapan Kozinoğlu, Eylül 2010’da baş müşavir olarak Asya Bölgesi’ne atandı. 9 Mart’ta bu görevden Türkiye’ye döndükten sonra Beşiktaş’ta, özel yetkili savcılara ifade verdi. İlk kez burada görüntülenen Kozinoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



