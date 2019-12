Kozinoğlu açıklamaları kafa karıştırdı

T24 - Adalet ve Sağlık bakanlıklarının, Kozinoğlu'nun rahatsızlanması ve müdahale edilmesi ile ilgili açıklamalarındaki saat farkları, ‘ihmal’ şüphesini güçlendiriyor.



MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili önce Adalet Bakanlığı ardından Sağlık Bakanlığı birer açıklama yaptı. Kozinoğlu'na ilk müdahalenin yapılması, ambülansın gelişi ve hastaneye sevk saatleri konusunda iki bakanlığın açıklamalarında farklı bilgilere yer verilmesi dikkat çekti.



Özellikle saat konusundaki farklılıkların, Kozinoğlu'nun ölümünde ihmal şüphesi ve iddialarını güçlendirdiği savunuldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, iddiaları NTV’de yanıtladı.



“Bu olay hassasiyetle takip ettiğimiz bir konu. Olayın hemen arkasından biz idari incelememizi başlatmış durumdayız. Silivri Başsavcılığı da adli tahkikatı yapıyor. Bu konuda herhangi bir endişeye mahal yoktur. Bütün olanlar, hadiseler an be an kayıt altındadır. Kimsenin bir şeyi kaçırma, göçürme ihtimali söz konusu değildir” diyen Bakan Ergin, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı anda Cezaevi polikliniğinde bir doktorun bulunduğu, ancak kendisine bilgi verilmediği yönündeki Sağlık Bakanlığı açıklamasını da değerlendirdi:



“Tüm tereddütler, tüm şüpheler, tüm iddialar bütün bunların her biri için ayrı ayrı inceleme yapılmaktadır. Bunların hiçbiri göz ardı edilemez. Burada ihmal varsa, görevi kötüye kullanma varsa ya da farklı şeyler varsa bütün bunların hepsi ortaya çıkar. Yanlış yapan varsa onlar da karşılığını bulur, endişeye mahal yoktur.”