Kozcağız Deresi taştı, yol ulaşıma kapandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmur, baraj inşaatının devam ettiği Kozcağız Deresi\'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumluca yolu, su altında kalarak, ulaşıma kapandı.

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 23.3 kilogram yağış düştü. Yağmur, Bartın Irmağı\'nın kolu olan Kozcağız Deresi üzerinde Kozcağız Barajı\'nın inşa edildiği alanda taşkına yol açtı. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumlucu beldeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, su altında kaldı. Yaklaşık 60 metrelik bölümü suyla kaplanan yol, ulaşıma kapandı. Jandarma ekibi, yolda önlem alarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

FOTOĞRAFLI