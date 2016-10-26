'Kozanlı Ömer' soruşturmasından: Emniyet imamıyla bağlantılı 580 polis tespit edildi

'Kozanlı Ömer' adıyla tanınan Osman Hilmi Özdil hakkında açılan yeni soruşturmada 580 polisle bağlantısının olduğu anlaşıldı. 580 polisten 140’ının Özdil’in sigortacılık faaliyetlerinden yararlanmak için görüşmeler yaptığı belirlendi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra 'FETÖ’ye yönelik yeni bir soruşturmaya başlandığı öğrenildi. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde özel bir soruşturma dosyası açtı. KOM Dairesi, soruşturma kapsamında FETÖ’nün eski emniyet imamı olduğu belirlenen ‘Kozanlı Ömer’ ismiyle tanınan Osman Hilmi Özdil’le bağlantılı polislerin tespitine başladı.

Aynı zamanda Ankara’da sigortacılık sektöründe faaliyet gösterdiği bilinen Özdil’in emniyette temasta bulunduğu polislerin sayısı ise 580 olarak saptandı. 'FETÖ' soruşturmalarında ortaya çıkan delillerin yanı sıra Özdil’in geçmişe yönelik telefon görüşmelerini inceleyen savcılık ve polis, 580 polisten 140’ının Özdil’in sigortacılık faaliyetlerinden yararlanmak amacıyla görüşmeler yaptığını ortaya koydu. İncelemelerde emniyet teşkilatında görevli 440 personelin de 'FETÖ' faaliyetleri çerçevesinde Özdil’le temas kurduğu anlaşıldı.

HTS incelemesi

Devam eden soruşturmada, 15 Temmuz sonrası Fuat Avni’ye bilgi aktardıkları ortaya çıkarılan ve tutuklanan EGM İstihbarat Dairesi (İDB) kadrosunda görev yapan sivil mühendisler de Özdil’le bağlantılı çıktı. Telefon görüşme kayıtları ve GSM telefonlarının karasal yer belirlemesinde kullanılan HTS kayıtlarının incelenmesinde İDB’nin eski personeli olan mühendislerin yanı sıra İstihbarat Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kadrosundaki bazı polislerin de Özdil’le bağlantısı bulundu. Fuat Avni soruşturmasında adı geçen 9 mühendisin yanı sıra İstihbarat Dairesi bünyesinde daha önce görev yapmış 20 kadar polisin Özdil’le temasına ulaşıldı.

Yapılan incelemelere göre Özdil, yoğunlukla emniyet teşkilatının taşradaki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nde görev yapan müdür, amir ve memur düzeyinde temaslarda bulunuyordu. Haklarında inceleme başlatılan emniyet personelinden bazılarının da 17 Aralık 2013’te Özdil’le telefon görüşmeleri belirlendi.

Sivil mühendisler 'mahrem imam'

Fuat Avni soruşturmasında haklarında adli soruşturma başlatılan EGM İstihbarat Dairesi’nin eski çalışanı iki sivil mühendisin 'FETÖ' içinde ‘mahrem imam’ olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi. Mühendislerden firari olan Adem Karakelle ile tutuklu Hasan Duman’ın mahrem imam olarak gizli faaliyette bulunduğu saptandı. Duman’ın CHP ve MHP’li vekillerine yönelik gizli kameralı çekim eylemlerinde yer aldığı belirlendi.