'Kozanlı Ömer' operasyonu; 18 gözaltı kararı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü 'FETÖ'nün emniyet imamı' olduğu ileri sürülen Kozanlı Ömer'in ekibine yönelik operasyon düzenledi. 17'si sivil, 1'i emniyet memuru 18 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah 06.00'da 'FETÖ'nün polis abileri 18 şüpheliye yönelik 8 ilde 24 adreste operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Kocaeli, Artvin ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı listesinde FETÖ'nün emniyet imamı olduğu ileri sürülen 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in yakın çalışma ekibindeki isimler de var.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin operasyon kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.