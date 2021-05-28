Kozan'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürerken, bazı köylülerin buğdaylarını hasat ettiği, bazılarının ise söndürme çalışmalarına yardımda bulunduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar Mevkii civarında saat 20.30 sıralarında kızılçam ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayan alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına 30’un üzerinde arazöz, çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği öğrenildi.

Yangında bazı köylüler ise alevlerin ekili tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını hasat etmeye başladı. Bazı köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yardım ederken, bazı köylü vatandaşların ise yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattığı görüldü.

Yangın bölgesine giden Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş'in yangına müdahaleyi anbean takip ettiği öğrenildi. (DHA)