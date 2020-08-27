Kozan’da bir orman yangını daha

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi, Kurtçalar mevkisinde sabah saatlerinde Kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 6 arazöz ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 100 metrekare alan yangında zarar gördü.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

3 gün süren Kozan'dak yangında 200 hektar kül olmuştu

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangın üç gün boyunca sürmüştü. Üçüncü günde Tarın ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kontrol altına alındığı duyurulan yangının, valiliğin yangının bilinçli olarak çıkarıldığı ihtimali üzerinde durduğu aktarılmıştı. 12 evin yandığı, 200'den fazla hektar ormanlık alanın kül olduğu yangından birkaç gün sonra ilçeye bağlı Akdam Mahallesi, Kurtçalar mevkisinde bir yangın daha meydana geldi.

Çıkan ikinci yangında 100 metrekare alanın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.