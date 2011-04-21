-KOZAK, AYSAL'IN LİSTESİNDE YER ALMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nün 14 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi, camianın önde gelen isimlerinden Hayrettin Kozak, başkan adayı Ünal Aysal'ın listesinde yer almayacağını açıkladı. Kozak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünal Aysal ile yaptığı görüşme sonrası listeye girmekten kendi isteğiyle vazgeçtiğini belirterek, ''Nedenleriyle ilgili şu anda açıklama yapmak istemiyorum. Şu aşamada doğru olmaz'' dedi. Diğer yandan, eski yöneticilerden Ali Dürüst'ün, başkan adayı Ünal Aysal'ın listesine girmeyi kabul ettiği öğrenilirken, Aysal'ın başkan seçilmesi durumunda, teknik direktörlüğe, gelecek sezon için, sarı-kırmızılı takımda daha önce de görev yapan Belçikalı Erik Gerets'i düşündüğü iddia edildi.