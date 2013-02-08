'Koza' kapılarını açtı

'Koza' adı verilen kadına yönelik şiddeti önleme merkezleri 11 ilde faaliyete geçti. Ankara'da 3 ay önce açılan merkez şimdiye kadar 252 mağduru ağırladı. Başvuranlara barınma imkanının yanı sıra sağlık ve hukuki danışmanlık hizmeti de veriliyor.



Araştırmalara göre, Türkiye'de her 10 kadından 4'ü hayatın bir döneminde şiddete maruz kalıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, bu sorunun önüne geçmek için kurulan "Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri" sonuç vermeye başladı.

Koza'lar, ilk etepta tespit edilen 14 ilin 11'inde hizmet vermeye başladı.

Amaç Koza'ların sayısını 81'e çıkarmak.

3 ay önce hizmet vermeye başlayan Ankara Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin verilerine göre, 326 mağdur hizmet aldı. 263 kişiyle de yüz yüze görüşüldü.

Merkeze başvuranlar en çok, barınma imkanı, sağlık desteği, mesleki ve hukuki danışmanlık talep etti.



3 ayda 252 kişiye barınma imkanı



Ankara Koza şiddet mağdurlarından 253 kişiye psikolojik destek hizmeti verdi. 252 kişiye de barınma imkanı sağlandı..

Şiddet mağdurlarının yüzde 89'u işsiz, yüzde 8'i okuma-yazma bilmiyor. Yüzde 3'ü de üniversite mezunu.

Şiddete en çok maruz kalan kesim ise ortaokul veya ilkokul mezunu olan yüzde 71'lik dilim.

Eğitim durumu ile şiddet arasında bağlantı, şiddet uygulayanlar açısından da paralellik taşıyor.

Şiddet uygulayan yüzde 69'luk kesim ortaokul veya ilokul mezunu. Bu oran üniversite mezunlarında ise yüzde 3.