Koza-İpek kayyımları arasındaki 'dolar bozdurma' kavgası karakolda son buldu!

Koza İpek Grubu’na atanan 5 kişilik kayyım heyeti arasında önce sözlü olarak başlayan sonra fiziki tartışmaya dönen dolar kavgası karakolda son buldu. Kavganın nedeninin kayyım Hikmet Keleş’in, "Holdingin 250 milyon dolarını TL’ye çevirme" teklifi olduğu belirtilirken, TMSF karakolluk olan kayyım heyeti ile yollarını ayırdı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan Koza pek Grubu'na 26 Eylül 2015 tarihinde atanan 5 kişilik kayyım heyetinde 'dolar' kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Toplantı sırasında başlayan kavga, karakolda son buldu. Kavga, kayyım Hikmet Keleş’in, holdingin 250 milyon dolarını, “Doların yükselip ekonomiye zarar vermemesi için Türk Lirası’na çevrilip mevduata yatırma” isteğine diğer kayyum heyetinin karşı çıkması yüzünden meydana geldi.

Batıkent Polis Merkezi’ne yansıyan olay tutanaklarına göre, kavga 26 Temmuz tarihinde yapılan toplantıda meydana geldi. Koza İpek Grubunun İstanbul yolu üzerindeki binada kayyım Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan diğer iki kayyım Hamza Yanık ve Hikmet Keleş’ten habersiz toplantı yaptı. Bu sırada binada olan Hikmet Keleş, toplantı salonuna girdi.

Fiziki şiddete döndü

Kayyım heyeti arasında “FETÖ” ve “doların Türk lirasına” çevrilmesi konularında tartışma çıktı. Sözlü tartışma fiziki şiddete dönüştü. Kayyumlardan Hikmet Keleş, diğer kayyum Mustafa Akçil’e çay bardağı fırlattı. Olayın büyümesi üzerine binaya polis çağrıldı. Mustafa Akçil, Arif Yalçın ve Hayrullah Dağıstan, karakola giderek Hikmet Keleş’ten şikayetçi oldu. Hikmet Keleş de polis merkezine giderek kayyum Mustafa Akçil, Arif Yalçın ve Hayrullah Dağıstan’nın FETÖ ve İpek ailesiyle bağlantıları olduğu yönünde ifade vererek şikayetçi oldu. Tutanaklar ve ifadeler Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi, kayyumların kavgasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma sonunda dava açıldı.

"İhanet içindeler"

Kayyım Hikmet Keleş polise verdiği ifadesinde, tartışmanın, grubun hesabındaki 250 milyon dolarının Türk lirasına çevrilmesi talep ettiğini, diğer 3 üyenin karşı çıkmasıyla başladığını belirterek, şunları anlattı: “26 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında İstanbul yolu üzerinde bulunan Koza İpek grubunun binasına denetim görevim için geldim. Mustafa Akçil ile karşılaştım. Mustafa Akçil otel müdürünü değiştirmek istediğini bana söyledi. Ben de kendisine otelde yürütülen faaliyetler devletin bütün kurumlarının bilgisi dahilinde olduğunu, otel müdürünün değiştirilmesinin orada çalışmaları sekteye uğratma amacı taşıdığını, bunun ihanet anlamına geldiğini söyledim. Bir gün önce de yüklü miktardaki doları, darbe girişimi sonrasında doların yükselip ekonomimize zarar vermemesi için Türk parasına çevirip mevduatta yatırma isteğime karşı çıktılar. Diğer 3 kayyum bu karara itiraz etti. Ben binadan hava almak için dışarıya çıkıp içeriye girdiğim sırada bu 3 kayyumun benden habersiz toplantı yaptıklarını görünce yanlarına girdim. ‘Ne yapmaya çalışıyorsunuz’ dedim. Bu 3 kayyumun, İpek ailesi ve FETÖ terör örgütü ile ilişkilerinin bulunduğunu, ihanet içinde olduklarını kendilerine söyledim. Bu esnada sinirlendim. Elimde bulunan çay bardağını duvara atmak istedim. Ancak attığım bu çay bardağı Mustafa Akçil’e geldi. Ben kendisine atmak istemedim. Bu 3 kayyumun FETÖ ve Akın İpek ailesi ile ilişkileri vardır. Ben kendilerinden FETÖ’ye olmalarından dolayı şikayetçiyim.”

TMSF, 5 kişiden 4'ünü çıkardı.

TMSF karakolluk olan kayyum heyeti Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan ve Hikmet Keleş ile yollarını ayırırken, tek görevde kalan ise olayın yaşandığı gün toplantıda bulunmayan Hamza Yanık oldu.

Koza İpek'e kayyım atandığı gün yaşananlar: