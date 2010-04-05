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Yaşam

Koyunlara uzaylılar mı saldırdı?

İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki çiftçiler, koyun sürülerine yapılan bir dizi saldırıdan "UFO'larla gelen uzaylıları" sorumlu tutuyor.

05 Nisan 2010 03:00

T24- İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki çiftçiler, koyun sürülerine yapılan bir dizi saldırıdan "UFO'larla gelen uzaylıları" sorumlu tutuyor.

Daily Telegraph'taki habere göre, çiftçiler koyunların beyinleri ve gözlerinin çıkarıldığı gizemli olayları, "uzaydan süzülen gizemli turuncu ışıklara" bağlıyor.

Shrewsbury yakınındaki çiftçiler, koyunların UFO'lardan gelen tanımlanamayan ışıklarla "lazerlendiğine" şahit olduklarını iddia ediyor.

Çiftçiler, beyinleri ve diğer iç organları çıkarılan koyunların üzerinde "düzgün delikler" bulunduğunu, bazı hayvanların etlerinin genellikle sol taraftan olmak üzere "dikkatlice soyulduğunu" belirttiler.

Hayvanların nasıl telef olduğunu uzun zamandır araştıran Hayvan Patolojisi Saha Biriminden Phil Hoyle, UFO'ların Shrewsbury ile Powys arasındaki koridorda "ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştığını" iddia ediyor.

Hoyle ile Hayvan Patolojisinin diğer 15 üyesi, geçen ay gece Radnor ormanı yakınındaki Welsh tepesindeki bir çiftlikte UFO'ların "çalışmasına" şahit olduklarını iddia etti.

Hoyle, ertesi gün konuştuğu çiftçilerden biri hariç hepsinin, hayvanlarının tuhaf bir şekilde ortadan kaybolduğunu veya aldıkları garip yaralardan telef olduğunu söylediğini anlattı.

Bu saldırılarda kullanılan teknolojinin dehşet verici olduğunu, bu ışıkların buranın teknoloji ve zekasına ait olmadığını belirten Hoyle, "Kısa bir süre, bir Yıldız Savaşları çatışması gibiydi" dedi.



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