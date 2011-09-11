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Koyunlara önce ayı sonra kurtlar saldırdı İSPİR (A.A)

11 Eylül 2011 14:41

-Koyunlara önce ayı sonra kurtlar saldırdı İSPİR (A.A) - 11.09.2011 - Erzurum'un İspir ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt ve ayı, 40 hayvanı telef etti. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden gelen Hıdır Yıldız ve Mazlum Hurma'ya ait koyun sürüsüne, İspir ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Mescitli köyü merasında ayı ve kurtlar saldırdı. Olayda 40 koyunun telef olduğu, 20 koyunun yaralandığı ve 9 koyunun ise kaybolduğu belirlendi. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye giden İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulunurken, çobanların sürüye ilk olarak bir ayının saldırdığını, korkarak bölgeyi terk ettikleri sırada da kurtların saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Bu arada yetkililer, veteriner hekimler tarafından 2 koyunun toprağa gömülü olarak bulunduğunu ve kurtların öldürdükleri hayvanları toprağa gömmeyeceklerini, söz konusu hayvanları ayının öldürüp, toprağa gömmüş olabileceğinin tahmin edildiğini kaydettiler.

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