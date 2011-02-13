Koyunlar karar verebiliyor

T24 - Cambridge Üniversitesi’nin araştırmasında koyunların zannedildiği gibi aptal olmadığı aksine karar alabildikleri ortaya çıktı.

Araştırmada koyunların önüne farklı renklerde kovalar konuldu. Kovalardan sadece kırmızı olanında yiyecek vardı. Daha sonra kovaların şekli değişse de koyunlar yiyeceğin kırmızı kovada bulunduğunu hatırladı. Araştırmada koyunlara daha önce gördükleri insanların fotoğrafları gösterilerek, verdikleri tepkiler ölçüldü ve daha önceden gördükleri insanları iki yıl boyunca hatırlayabildikleri gözlemlendi.