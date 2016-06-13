Koyunlar, çobanı uyutup geceye ‘aktı’

İspanya’nın kuzeydoğusundaki Huesca kentinde yaklaşık 1300 koyun, çobanın uyuyakalmasını fırsat bilip şehre indi, otoyolu işgal etti. Sokaklarda özgürce dolaşan koyunlar, yerel saatle 04:30’da bir ihbarın ardından harekete geçen polislerin operasyonu ile kontrol altına alındı.

Ajanimo’nun haberine göre, uyuyakalan çobanın, koyunları yazı geçirecekleri Pyrenne Dağları’nın eteklerine götürmesi gerektiği belirtildi. Uyuyakalan çobanı bulan İspanyol polisi, sürünün Pyrenneler‘e doğru yola çıkmasına yardımcı oldu.