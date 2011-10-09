-Köyün yüzde 10'undan fazlası yandı KARABÜK (A.A) - 09.10.2011 - Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale geldiği için devletin buraya hane başı 33 bin lira yardım yapacağı bildirildi. Yaylacılar köyünde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydaki tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Yangında 9 evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Karabük'ün en uzak noktasında yer alan köyümüzde yangın çıktı. Burada 9 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Çok şükür can kaybı yok, iki büyükbaş hayvan telef oldu, arı kovanları zarar gördü. Maddi kayıplarımızı telafi ederiz. Devlet şu anda buradadır. Bütün kurumlarıyla bu köydedir. Türk Kızılayı Genel Başkanıyla görüştüm, ekipler şu anda yolda. Köyümüze geçici çadırlar kurulacak. Buralara yapılacak olan evler faaliyete geçinceye kadar, 'Mevlana' dediğimiz evlerden kurmayı planlıyoruz. Köyün yüzde 10'undan fazlası yandığı için afet yönetmeliği gereği, devlet buraya hane başına 33 bin lira yardımda bulunacak.''