T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köyün yüzde 10'undan fazlası yandı KARABÜK (A.A)

09 Ekim 2011 20:12

-Köyün yüzde 10'undan fazlası yandı KARABÜK (A.A) - 09.10.2011 - Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale geldiği için devletin buraya hane başı 33 bin lira yardım yapacağı bildirildi. Yaylacılar köyünde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydaki tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Yangında 9 evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Karabük'ün en uzak noktasında yer alan köyümüzde yangın çıktı. Burada 9 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Çok şükür can kaybı yok, iki büyükbaş hayvan telef oldu, arı kovanları zarar gördü. Maddi kayıplarımızı telafi ederiz. Devlet şu anda buradadır. Bütün kurumlarıyla bu köydedir. Türk Kızılayı Genel Başkanıyla görüştüm, ekipler şu anda yolda. Köyümüze geçici çadırlar kurulacak. Buralara yapılacak olan evler faaliyete geçinceye kadar, 'Mevlana' dediğimiz evlerden kurmayı planlıyoruz. Köyün yüzde 10'undan fazlası yandığı için afet yönetmeliği gereği, devlet buraya hane başına 33 bin lira yardımda bulunacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24