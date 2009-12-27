Koyun ve keçiye küpe 3 ay ertelendi

Koyun ve keçilerde 1 Ocak 2010'da başlayacak kulak küpesi takma zorunluluğu, 1 Mart 2010'a ertelendi. Koyun ve keçilerin kulaklarına, doğumundan itibaren ilk 6 ay içinde veya işletmeyi terk etmeden önce kulak küpesi takılacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Resmi Gazete'nin 10 Şubat 2009 tarihli sayısında yayımladığı Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla, büyükbaş hayvanlardan sonra, 1 Ocak 2010'dan başlamak üzere koyun ve keçilere de kulak küpesi takma zorunluluğu getirmişti.

Bakanlık, söz konusu yönetmelikte yaptığı ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik ile koyun ve keçilerde kulak küpesi takma zorunluluğunu 1 Ocak 2010'dan 1 Mart 2010'a erteledi. Bugün yapılan değişiklik ile ayrıca göçerler ve mera hayvancılığı yapanlara da koyun ve keçilerde kaybolan kulak küpeleri konusunda 90 gün içinde tarım il/ilçe müdürlüklerine başvurma zorunluluğu getirildi.

Hayvanların kayıt altına alınması açısından çok önemli olan yönetmelik uyarınca, koyun ve keçi türü hayvanlara kulak küpesi takma işlemi, doğumdan itibaren en geç 6 ay içinde veya ilk altı ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilecek. Göçerler veya mera hayvancılığı için bu süre taşra ünitesine bildirimde bulunulması halinde 9 aya kadar uzatılabilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 1 Mart 2010'dan sonra doğan hiçbir koyun ve keçi türü hayvan, yönetmelik şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemeyecek.

Hayvan sahibi, tanımlanan bir koyun veya keçi türü hayvanın kulak küpelerinden birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse 30 gün içinde; göçerler veya mera hayvancılığı için taşra ünitesine bildirimde bulunulması halinde 90 gün içinde ilgili taşra ünitesine başvuracak. Kaybolan ya da silinen kulak küpesinin yerine aynı bireysel numarayı içeren yenisi takılacak. Aynı bireysel numarayı içeren yeni kulak küpelerine, kaçıncı kez basıldığını belirten yenileme numarası da işaretlenecek.

Hayvan sahibi, işletmesinden başka yerlere veya başka yerlerden işletmesine gerçekleşen koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini, doğum, zorunlu veya zati ihtiyaç için kesim ve ölümleri işletme kayıt defterine/formuna kaydedecek ve işletmesine gelen, doğan, ölen ve kesilen hayvanları belirlenen süre içinde bakanlığın taşra teşkilatına bildirecek.

Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini 7 gün içinde, bu hayvanların doğumlarını 6 ay içinde; göçerler veya mera hayvancılığı için taşra ünitesine bildirimde bulunulması halinde 9 ay içinde, hayvanların ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini 30 gün içinde ilgili taşra ünitesine bildirmez ise ilgili taşra ünitesi bu işletmeye ve bu işletmeden yapılacak koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini kısıtlayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanların işletme dışına çıkışına getirilen kısıtlamaya ilişkin hususlar 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren uygulanacak.

Şubat ayında çıkarılan yönetmeliğe göre, koyun ve keçilere takılacak küpelerin ücretleri, Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği çerçevesince IPA-1-2008 yılı programlaması proje paketi içinde yer alan ''Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi'' kapsamında 3 yıl süreyle bakanlık tarafından karşılanacak. Küpe ücretleri daha sonra üreticilerden alınacak.