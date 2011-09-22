-Koyun ve keçiler uydudan takip edilecek BURSA (A.A) - 22.09.2011 - Bursa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (BKKYB), jandarmayla yapacağı ortak çalışmayla, son dönemlerde artan hayvan hırsızlıklarını, koyun ve keçilere takılacak ''çip''le önlemeyi amaçlıyor. BKKYB Başkanı Yıldırım Oran, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan fiyatlarının yükselmesi nedeniyle özellikle kırsal kesimde koyun ve keçi hırsızlıklarının arttığını belirtti. Hırsızlıkların önlenmesi amacıyla konuyu Bursa Valiliğine aktardıklarını ifade eden Oran, Valilik yönlendirilmesiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileriyle görüşme yaptıklarını ve ortak çalışma kararı aldıklarını kaydetti. Çalışma kapsamında, Bursa'daki küçükbaş hayvan envanterinin çıkarılacağını bildiren Oran, ''Daha sonra da hırsızlıklara karşı üreticiler bilinçlendirilecek. Küçükbaş hayvanlar sürekli arazide dolaştığı için sigortalanamıyorlar. Bunun yanı sıra üreticilerimiz ekonomik açıdan da güçlü değiller, kullandıkları ahır ve ağıllar çok güvensiz'' dedi. Oran, ağıllara elektronik kamera ve alarm sistemi kurulacağını ve sürüdeki bazı hayvanlara elektronik çipler takılarak uydudan takip edileceğini belirterek, böylece Bursa'daki hayvan hırsızlıklarının önleneceğini bildirdi. Hayvan hırsızlıklarıyla ilgili cezaların caydırıcı olmadığını da vurgulayan Oran, bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca küçükbaş hayvanların da hırsızlığa karşı sigortalanması yönünde de yasal değişiklikler gerektiğini kaydetti.