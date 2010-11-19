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KÖYÜN TELEFON KABLOLARINI ÇALDILAR ELAZIĞ (A.A)

19 Kasım 2010 13:15

-KÖYÜN TELEFON KABLOLARINI ÇALDILAR ELAZIĞ (A.A) - 19.11.2010 - Elazığ'ın Ağın ilçesinde, bayramın ilk günü telefon kabloları çalınan köylüler, uzaktaki yakınlarıyla bayramlaşamadı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapam köyüne giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, köyün yaklaşık 500 metre ötesinden geçen telefon direklerini yerlerinden sökerek direk ve kabloları çaldı. Köy Muhtarı Turan Güler, yaptığı açıklamada, bayramın birinci günü saat 19.00'a kadar telefon görüşmelerini yapabildiklerini ancak saat 21.00'den itibaren telefonlarının kesildiğini söyledi. Köyde cep telefonu kullanılamadığından tek haberleşme araçlarının sabit telefonlar olduğunu anlatan Güler, ''Köyde cep telefonu olmadığından tek haberleşme aracımız ev telefonları. Hırsızlar kabloları sökünce köylü bayramda yakınlarını arayamadı, onlarla bayramlaşamadı'' dedi. Jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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