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BBC Türkçe

Köyün musluklarından sıcak petrol aktı

Rus medyasında yer alan haberlere göre, doğudaki bir köyde merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen arıza sonucu üç ton petrol, su şebekesine sızdı

01 Eylül 2016 16:21

Yerel medyada yer alan haberlere göre, merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen arıza sonucu üç ton petrol, su şebekesine sızdı.

Petrol ayrıca yakınlardaki bir nehri ve toprağı da kirletti.

Çerski sakinlerinden, adı yalnızca Ivan olarak verilen bir kişi de durumlarını "İnsanlar yıkanamıyor, musluklardan akan petrol-su karışımı sağlığımızı tehdit ediyor" diye anlattı.

Şimdi su şebekesindeki petrolü temizlemeye çalışan yetkililer, soğuk su musluklarından akan suda sorun olmadığını ancak bu suyun da içmeden önce kaynatılması gerektiğini söylüyor.

Yerel savcılık da konuyla ilgili soruşturma açtı.

Bu olaydan hemen önce Çerski'de 24 saatliğine elektrik kesilmiş, yetkililer yerel kliniğin çalışmaya devam etmesi ve diğer temel hizmetler için bölgeye jeneratörler göndermişti.

Bunun bu yıl köydeki 23. elektrik kesintisi olduğu belirtiliyor.

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