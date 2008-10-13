Köyün komutan kızı kurtarılamadı

Balıkesir’deki kazada yaralanarak askeri hastaneye kaldırılan Teğmen Ceyda Kazak da yaşamını yitirdi



Balıkesir’de, aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 teğmenle bir üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, bir teğmen de ağır yaralandı.

Bandırma’dan dönen teğmen İlbay Saraylı yönetimindeki 06 RJD 88 plakalı Opel Astra marka otomobil, önceki akşam 21.00 sıralarında, Balıkesir Çevreyolu’nda aşırı hız yüzünden kontrolden çıktı. Refüjdeki elektrik direğine çarparak hurda yığınına dönen araçta bulunan teğmenler Necdet Yücel (23) ve Ali Taşpınar (22) ile üniversite öğrencisi Hilal Gündoğan (21) olay yerinde öldü.

Araçtan ağır yaralı çıkarılan teğmenler İlbay Saraylı (22), Ceyda Kazak (22) ve Ümit Kalender (22), Balıkesir Askeri Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak önce Saraylı, ardından da Kazak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Araçta sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılabildi. Karacı teğmenlerin Balıkesir Ordu Donatım Okulu ve Er Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda kursiyer oldukları, tatil gününü Bandırma’da geçirdikten sonra okula dönüş yolunda kaza yaptıkları bildirildi.

Teğmenlerin ölüm haberini alan aileleri ve arkadaşları sabah saatlerinde Balıkesir’e geldi. Gözyaşlarına boğulan ailelerin hastanedeki bekleyişi sürüyor



Köyün komutan kızı



Balıkesir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 22 yaşındaki Teğmen Ceyda Kazak'ın acı haberi, İzmir'in Menemen İlçesi'ne bağlı Hasanlar Köyü'nde oturan ailesinin evine sabah saatlerinde geldi. 30 Ağustos'ta başarıyla Harp Okulu'ndan mezun olan biricik kızlarının gururunu yaşayan Kazak Ailesi, ölüm haberine uzun süre inanmadı. Ancak kapıda kızlarının komutanlığını gören aile o an hayatın en acı anlarını yaşadı. Çiftcilik yapan baba Mehmet Kazak ve teğmenin lise öğrencisi olan erkek kardeşi 15 yaşındaki Hasan Kazak kardeşinin cenazeye katılmak üzere Balıkesir'e gitti. Köylüler acılı ailenin evine akın etti.

Kore Savaşı'na katılan katılan dedesi 79 yaşındaki Hasan Kazak'ın kahramanlık anılarıyla büyüyen Ceyda Kazak, 4 yıl önce üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak daha önce Askeri Lise'yi kazanamayan Ceyda, bu kez hem kendisinin hem de gazi dedesinin hayalini gerçekleştirmek için Harp Okulu'na girmeyi başardı. Başarılı geçen eğitim dönemlerinin ardından geçen 30 Ağustos'ta büyük bir gururla mezun olan Teğmen Ceyda Kazak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en genç subaylarından biri, köyünün ise ‘komutan kızı’ oldu. Mezuniyetin ardından köyüne gelen Ceyda Teğmen'in evi, kendisini kutlamak isteyenlerinin akınına uğradı. Mühendislik bölümünü kazanmasına rağmen Harp Okulu'nu tercih edip hem kendi hayalini hem de Kore Gazisi olan dedesi Hasan Kazak'ın hayalini gerçekleştiren Teğmen Ceyda Kazak'ın, generallik hayali ise trafik canavarına takıldı.



Yıldızlarım sayenizde parlayacak



Geriye andacında verdiği üniformalı pozları kalan Ceyda Kazak kendisi için ise “Askeri liseye giremeyeceğimi öğrendiğimde yaşadığım üzüntünün üzerinden 8 yıl geçti. Bazı hayaller o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olmak bile değerli sayılır. Bu yüzdendir belki de hep kendim olmak konusundaki ısrarım. ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yalaka olma’ Şanslıyım ki zor anlarımda hep tutunacağım dallarım vardı benim. Biricik annem ve babam, her şeyim kardeşim, Hasan'ım, nineciğim ve gazi dedem, başka Ağır ailesi olmak üzere tüm akrabalarım. Hepinize şükranlarımı sunarım. Yıldızlarım sayenizde parlayacak” satırlarına yer verdi.

Ceyda Kazak'ın cenazesinin Balıkesir'deki törenin ardından yarın öğlende kılınacak namazın ardından Hasanlar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.



Diğer cenazeler memleketlerine gönderildi



Balıkesir Askeri Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler için Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, Garnizon ve Okullar Komutanı Tümgeneral Ali Erdinç, Bakım ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kemal Emren ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Mehmet Turhal katıldı.

Törenin ardından Teğmen İlbay Saraylı ve üniversite öğrencisi Hilal Gündoğan'ın cenazeleri Kırıkkale'ye, Teğmen Necdet Yücel'in cenazesi Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi'ne, Teğmen Ali Taşpınar'ın cenazesi Çankırı'ya gönderildi.

Kazada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'nde bulunan Teğmen Ümit Kalender’in ise tedavisi sürüyor. (DHA)

