Koyun etinin daha ağır gelmesi için bakterili su enjekte ettiler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde koyun etlerine daha ağır olmaları için bakterili su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Polisin şu ana kadar olayla ilgili 7 kişiyi yakaladığı belirtildi. Yakalananların, her gün 100 koyunun kesildiği Foshan şehrindeki kaçak kesim evinde etlere ağır olması için bakterili su enjekte ettiği kaydedildi.

Çin’in devlet televizyonu CCTV, bakterili gölet suyunun etlere daha ağır olmaları için enjekte edildiği kesim evinin görüntülerini ve burada kullanılan aletleri izleyicilerine aktardı. Haberde, enjektenin ardından söz konusu etlerin lokanta, süpermarket ve kasaplara satıldığı kaydedildi. CCTV, halka uyarılarda da bulunarak, koyun eti almadan önce iyice sıkılması ve bu esnada suyun fazla akması durumunda etlerin alınmaması gerektiğini vurguladı.

Yapılan bir araştırmada, Çinlilerin yüzde 40’ın, ülkedeki gıda probleminin çok büyük olduğunu düşündüğü belirtildi.

Çin’de daha önce de, 400’den fazla şubesi bulunan ABD’nin süpermarket zinciri Wal-Mart’ın sattığı eşek etinde, tilki gibi başka hayvanlara ait DNA örneklerine rastlanmış, günlük süt ürünlerinde kimyasallar kullanılması, kullanılmış yağların süzülerek yeniden lokantalarda satılması, sahte süt tozu, damacana ve şişe sularda bulunan zararlı maddeler, sahte sığır ve koyun etleri gibi skandallar ülkede gıda güvenliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

2012 yılında da, sığır ve koyun etlerine işlenmiş tilki, fare ve vizon eti karıştırıldığı ortaya çıkmış ve 20 bin ton ürüne el konulmuştu. Yine Çin’deki fastfood yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tedarikçilerinin, ürünlerde aşırı antibiyotik kullandığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından bu markaları yöneten Yum Brands’ın satışları büyük oranda düşmüştü.

