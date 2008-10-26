Köylülere ücretsiz prezervatif

Mersin'de kurulu bir firma, tanıtım amaçlı başlattığı kampanyayla kırsal kesimdeki erkeklere prezervatif, kadınlara genital temizlik mendili dağıttı.



Merkeze bağlı Kuzucubelen köyündeki dağıtıma katılan firmanın Genel Müdür Yardımcısı Emel Şimşir yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde de Mersin, Antalya ve Bodrum sahillerinde düzenledikleri kampanyayla yamaç paraşütüyle sahil bandında ürün dağıttıklarını anımsattı.



Çalışmanın ikinci aşamasında, sosyal hayattan biraz daha uzak kalan köylerdeki vatandaşlara ulaşıp ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Şimşir, bu kapsamdaki ilk etkinliği Kuzucubelen köyünde yaptıklarını, çeşitli tarihlerde kent merkezindeki diğer köylere de ulaşıp, toplam 850 bin test ürünü dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.



Bu şekilde cinsel sağlık ürünlerinin kullanımının artırılmasına katkı sağlamak istediklerini ifade eden Şimşir, "Tanıtım çalışmalarımızın ikinci aşamasını oluşturan köylerde, prezervatif ve genital temizlik mendili dağıtımında, köy kahvelerindeki erkeklere prezervatif, tarlada çalışan ve köy yerinde yaşama tutunmaya çalışan kadınlarımıza da genital temizlik mendili dağıtıyoruz" dedi.



Kadın ve erkeğin hijyeninin en üst seviyede tutulmasını misyon edindiklerini vurgulayan Şimşir, geçmiş dönemlerde cinsel sağlık ürünlerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çeşitli seminerlerin verildiğine dikkati çekerek, bu yöndeki çalışmaların süreceğini ifade etti.



Mendilin sağlığa etkisi



Avrupa'da sıkça kullanılan temizlik mendilinin üretimine başlamadan önce üniversitelerdeki çeşitli bilim insanlarıyla bir araya gelerek ürünün sağlık üzerindeki etkilerinin tartışıldığını anlatan Şimşir, "Bu toplantılar da gördük ki genital bölge temizliğinin bilinçli yapılması, çeşitli kadın hastalıklarının önlenmesinde en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu amaçla üretimine yaklaşık 6 ay önce başladığımız ürünü tanıtıp, kullanımını artırmak istiyoruz" dedi.



Genital bölge temizliğinin sağlanmaması halinde zaman zaman doğurganlığı bile etkileyen sorunların yaşanabileceğine dikkati çeken Şimşir, şunları kaydetti:



"Bu sorun, ne yazık ki halkımız tarafından pek bilinmiyor. Oysa bu konuda Avrupa ülkelerinde genital bölgeye özel, havludan bezlere kadar ciddi bir yatırım yapılıyor. Kadınlarda hijyenin sağlanmamasına bağlı yaşanması muhtemel sorunları bildikleri için önem gösteriliyor."



Bu arada, eşek sırtında tarlaya giden kadınlar, aldıkları ürünleri dikkatle inceledi.



(AA)

